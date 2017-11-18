Минкульт Башкирии предложил помощь в съемках нового фильма Сергея Безрукова

Взамен правительство Башкирии просит снимать фильм в республике.

Минкульт Башкирии готов помочь в съёмках картины «Большая земля», по мотивам рассказов о подвиге уроженца Благовещенского района республики Николая Киселёва. Главную роль в фильме сыграет Народный артист России Сергей Безруков, сообщает ТАСС.

- Проект в работе, мы собираем дополнительные средства, потому что проект очень масштабный, - рассказал Безруков на Санкт-Петербургском международном культурном форуме, - Очень много предложений, естественно, из Башкортостана, из Министерства культуры. Очень большую помощь, поддержку они готовы оказать. Для них это национальный герой, поэтому они очень хотят, чтобы съёмки происходили у них.

По словам актёра, съёмки могут быть проведены и в Белоруссии, ведь именно там был совершён подвиг.

- Сейчас решается, где будут проходить съёмки. Вполне возможно, что и с белорусской стороной будет совместное производство - я надеюсь, что они помогут, потому что действие происходило именно там, в белорусских лесах, - сказал актёр.