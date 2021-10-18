Жителям Башкирии придется копить на новый автомобиль свыше 8 лет

Жителям Башкирии придется копить на новый автомобиль свыше 8 лет
Жителям Башкирии придется копить на новый автомобиль свыше 8 лет
Вчера, 13:30ОбществоАнастасия ДенисенкоФото: ria.ru
«РИА новости» опубликовало рейтинг регионов России по способности населения накопить на автомобиль

Издание «РИА Новости» составил рейтинг регионов по способности жителей накопить на новый автомобиль.

В среднем россиянину копить на автомобиль придется почти восемь лет, при условии стоимости 2 миллиона рублей. По данным РИА Новости, быстрее всего накопить смогут жители Чукотского АО — всего за 3,5 года. Башкирия в списке со статистикой находится на 41 месте — на новый автомобиль житель республики будет копить 8,8 лет, а на подержанный — 4,2 года. При этом доля работающих, которые не смогут накопить на авто за 10 лет — 36,4%.

В конце рейтинга оказались жители Чечни, Кабардино-Балкарии и Северной Осетии — на новую машину им придется копить 11 лет.

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