Жителям Башкирии придется копить на новый автомобиль свыше 8 лет

В среднем россиянину копить на автомобиль придется почти восемь лет, при условии стоимости 2 миллиона рублей. По данным РИА Новости, быстрее всего накопить смогут жители Чукотского АО — всего за 3,5 года. Башкирия в списке со статистикой находится на 41 месте — на новый автомобиль житель республики будет копить 8,8 лет, а на подержанный — 4,2 года. При этом доля работающих, которые не смогут накопить на авто за 10 лет — 36,4%.