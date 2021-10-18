Вакцинация, пропажа активиста, жестокие задержания пенсионеров. Итоги дня в Башкирии

В уфимском микрорайоне Инорс были найдены вещи пропавшего в День республики активиста Ильгама Янбердина — телефон (который отключился почти сразу после его выхода из дома) и верхняя одежда, а именно куртка, джемпер и пиджак. Примечательно, что вещи лежали на видном месте, а не были где-то спрятаны. В это время поиски Янбердина ведутся уже около недели. Известно, что он вышел из дома утром 11 октября, с тех пор его след простыл. Его жена Расима Янбердина рассказывала о намерении супруга пойти к памятнику Салавата Юлаева и принять участие во флешмобе в его защиту. Однако у подножья памятнику он так и не появился.