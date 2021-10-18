Вакцинация, пропажа активиста, жестокие задержания пенсионеров. Итоги дня в Башкирии

Хабиров озвучил срок завершения полной вакцинации жителей Башкирии. По данным главы Башкирии, осталось вакцинировать всего 800 тысяч взрослого населения. Так, если вакцинировать каждый день по 15 тысяч, к новому году вопрос можно закрыть. Помимо этого, появилась надежда и на снятие ковид-ограничений. В частности, глава Башкирии заявил, что течение коронавируса в регионе находится под наблюдением властей, и как только ситуация позволит, то ограничения будут сняты.
К тому же Хабиров лично посетил в торговый центр в Уфе и заявил, что проходимость в них упала в 4 раза.
В Башкирии из-за COVID-19 закрыто 543 класса в 242 школах. Известны также случаи заражения коронавирусом в 69 учреждениях среднего профессионального образования. Глава регионального Роспотребнадзора Анна Казак также отметила, что данные показатели постепенно снижаются. Так, если по данным на 1 октября на карантин было закрыто 678 классов в 240 школах, то 8 октября — 588 классов в 232 школах.
В уфимском микрорайоне Инорс были найдены вещи пропавшего в День республики активиста Ильгама Янбердина — телефон (который отключился почти сразу после его выхода из дома) и верхняя одежда, а именно куртка, джемпер и пиджак. Примечательно, что вещи лежали на видном месте, а не были где-то спрятаны. В это время поиски Янбердина ведутся уже около недели. Известно, что он вышел из дома утром 11 октября, с тех пор его след простыл. Его жена Расима Янбердина рассказывала о намерении супруга пойти к памятнику Салавата Юлаева и принять участие во флешмобе в его защиту. Однако у подножья памятнику он так и не появился.
Стали известны новые депутаты Курултая Башкирии, они займут мандаты «Единой России». Кресла, которые освободились после ухода Утяшевой и Аиткуловой в Госдуму, и отказа преподавателя Рашида Гатиятуллина от мандата достались широко известным в республике деятелям. Среди них ректор БГМУ Валентин Павлов, еще один медик, глава республиканской клинической психиатрической больницы № 1 Тагир Гизатуллин, а также известная активистка Елена Арямнова.
Глава Башкирии защитил полицейских, которые жестко задерживают жителей без вакцинации. В частности, глава Башкирии заявил, что власть должна продвигать свои решения всеми возможными мерами госуправления. Отметим, что Радий Хабиров говорит о задержаниях пожилого мужчины на демском рынке 12 октября, который, со слов очевидцев, имеет психологические отклонения, а также о пожилой женщине, которую сотрудники полиции задержали буквально вчера. В двух случаях причина одна и та же — отказ предъявить сертификат о вакцинации или справку о перенесённом ковиде в течение последних 6 месяцев.