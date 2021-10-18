В Уфе общественники «СтопБашРТС» призывают не платить за отопление следующие 3 месяца

Мотивом забастовки, по словам Рахматуллина, послужило высказывание представитель «БашРТС» Ирины Поповой, которая попыталась объяснить, как жителям избежать долгов за отопление в Башкирии и между слов намекнула пенсионерам переехать в квартиры поменьше. В частности, сотрудница компании заявила, что «мы сами выбираем в какой квартире жить», также среди предложенных вариантов было и оформление рассрочки на отопление. Между тем сама компания попыталась оправдать Попову тем, что сообщила об искажении журналистами смысла сказанного, так как сотрудница «БашРТС» не имела в виду никаких оскорбительных для населения предложений.