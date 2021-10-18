В Уфе общественники «СтопБашРТС» призывают не платить за отопление следующие 3 месяца

В Уфе общественники «СтопБашРТС» призывают не платить за отопление следующие 3 месяца
В Уфе общественники «СтопБашРТС» призывают не платить за отопление следующие 3 месяца
Вчера, 18:04ОбществоЭлина СайфрановаФото: facebook.com
Лидер движения Альберт Рахматуллин полагает, что так будут снижены финансовые показатели «БашРТС», а руководители компании «могут лишиться своих теплых мест».

Лидер движения «СтопБашРТС» Альберт Рахматуллин сообщил о запланированной забастовке, согласно которой участники движения не будут оплачивать «платежки» за отопление в течение следующих трех месяцев. Предполагается, что так будут снижены финансовые показатели «БашРТС», а руководители компании «могут лишиться своих теплых мест».

— Вариант гражданского неповиновения — отсрочить оплату за услуги отопления за период с октября по декабрь до января 2022 года. Это снизит финансовые показатели БашРТС за этот год, и руководители могут лишиться своих теплых мест. Пусть теперь они берут кредиты и живут в рассрочку. Подчеркну — именно отсрочить, поэтому ежемесячные платежи откладывайте в кубышку до января, — написал у себя в социальных сетях Альберт Рахматуллин.

Отмечается, что во избежание проблем с приставами и судами, оплачивать квитанции за отопление можно по 50 — 100 рублей.

Мотивом забастовки, по словам Рахматуллина, послужило высказывание представитель «БашРТС» Ирины Поповой, которая попыталась объяснить, как жителям избежать долгов за отопление в Башкирии и между слов намекнула пенсионерам переехать в квартиры поменьше. В частности, сотрудница компании заявила, что «мы сами выбираем в какой квартире жить», также среди предложенных вариантов было и оформление рассрочки на отопление. Между тем сама компания попыталась оправдать Попову тем, что сообщила об искажении журналистами смысла сказанного, так как сотрудница «БашРТС» не имела в виду никаких оскорбительных для населения предложений.

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