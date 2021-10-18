В трех российских регионах до конца 2022 года запустят электронные паспорта

В трех российских регионах до конца 2022 года запустят электронные паспорта

В трех российских регионах до конца 2022 года запустят электронные паспорта

Вчера, 21:46
Общество
Фото: pxhere.com
Глава Минцифры Максут Шадаев заявил о том, что запуск электронного паспорта будет осуществлен в трех российских регионах до конца 2022 года.

В процессе заседания комитета Государственной думы по информационной политике, информационным технологиям и связям, Шадаев отметил, что документ будет иметь вид смарт-карты с QR-кодом. Об этом сообщает RT.

Глава Минцифры выразил надежду, что до конца 2022 года в трех регионах уже будет выдаваться новый паспорт в двух видах, которые будут взаимосвязаны между собой.

Начальник Главного управления МВД по вопросам миграции Валентина Казакова сообщила о том, что ведомство готово к вводу электронных паспортов.

Ранее Минцифры отметил, что планирует заменить бумажный паспорт смарт-картой до конца текущего года.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Размещение рекламы: 8 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор Алмаев Т.Р.

Телефон редакции: +7 (499) 290-52-20 , +7 (347) 216-00-58

WhatsApp редакции: +7 (347) 216-00-58

Адрес редакции: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2

E-mail: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

18+

Яндекс.Метрика
Регионы