В трех российских регионах до конца 2022 года запустят электронные паспорта

Глава Минцифры Максут Шадаев заявил о том, что запуск электронного паспорта будет осуществлен в трех российских регионах до конца 2022 года.

В процессе заседания комитета Государственной думы по информационной политике, информационным технологиям и связям, Шадаев отметил, что документ будет иметь вид смарт-карты с QR-кодом. Об этом сообщает RT. Глава Минцифры выразил надежду, что до конца 2022 года в трех регионах уже будет выдаваться новый паспорт в двух видах, которые будут взаимосвязаны между собой. Начальник Главного управления МВД по вопросам миграции Валентина Казакова сообщила о том, что ведомство готово к вводу электронных паспортов. Ранее Минцифры отметил, что планирует заменить бумажный паспорт смарт-картой до конца текущего года.

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