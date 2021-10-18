В прокуратуре Башкирии отрицают уход Владимира Ведерникова с поста главы ведомства

Информация о том, что Ведерников написал заявление об отставке появилась в СМИ, однако в прокуратуре её опровергли.

Как сообщает издание Sobkor02, cегодня, 18 октября, прокурор по Башкирии Владимир Ведерников, написал заявление об отставке. По данным издания Ведерников уже отказывается от официальных встреч, отправляя на них заместителей. Издание также сообщает, что решение об увольнении Ведерникова будут принимать в Москве в ближайшее время. За подтверждением или же опровержением Mkset обратился за комментариями в пресс-службу надзорного ведомства по Башкирии. В ведомстве корреспонденту сообщили о том, что Владимир Ведерников с сегодняшнего дня находится в ежегодном оплачиваемом отпуске, а также сообщили о том, что никакой информации о кадровых перестановках на данный момент нет.

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