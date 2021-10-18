В Башкирии проводят служебную проверку в отношении выжившего парашютиста

Теперь выжившему капитану полиции Дербышеву может грозить увольнение из органов из-за того самого злополучного прыжка с парашютом.

Стало известно, что в отношении выжившего в авиакатастрофе под Мензелинском парашютиста, а по совместительству капитана полиции Дербышева, проводится служебная проверка. Как сообщает телеграм-канал Baza, служит мужчин в МВД Башкирии, а точнее является старшим оперуполномоченным в местном наркоконтроле. Так, начальству Дербышева не понравилось, что сотрудник не уведомил их об отъезде в соседнюю республику, из-за чего была инициирована служебная проверка, которая в конечном итоге может привести к увольнению сотрудника. Отметим, что прыжок с парашютом был запланирован в нерабочее время. За официальным комментарием Mkset обратился в пресс-служба МВД, где нам сообщили, что от комментариев ведомство воздерживаются.

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