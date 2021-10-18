В Башкирии продолжается авиапатрулирование лесов

Федеральным проектом «Сохранение лесов» (национальный проект «Экология») в 2021 году для Башкирии установлен целевой показатель — не допустить превышения ущерба от лесных пожаров по итогам года общей суммой 17,3 млн руб.
В связи с этим Минлесхоз РБ проводит регулярные авиапатрулирования лесов региона. 13 октября был совершен облет по маршруту Уфа-Белорецк-Учалы-Байназарово-Верхний Авзян-Красноусольск-Стерлитамак-Уфа.
— Продолжительность облёта составила 4 часа 55 минут. При авиационной разведке возгораний в лесном фонде не обнаружено, — сообщил летчик-наблюдатель Лесопожарного центра республики Урал Риянов.
Напомним, что любая искра может стать причиной большой опасности. Ведомство призывает жителей и гостей республики неукоснительно соблюдать правила пожарной безопасности в лесах и в случае обнаружения лесного пожара или возгораний вблизи лесных массивов звонить по Единому бесплатному номеру лесной охраны 8 (800) 100-94-00 или в Региональную диспетчерскую службу Минлесхоза РБ 8 (347) 218-14-14.