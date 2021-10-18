В Башкирии продолжается авиапатрулирование лесов

Напомним, что любая искра может стать причиной большой опасности. Ведомство призывает жителей и гостей республики неукоснительно соблюдать правила пожарной безопасности в лесах и в случае обнаружения лесного пожара или возгораний вблизи лесных массивов звонить по Единому бесплатному номеру лесной охраны 8 (800) 100-94-00 или в Региональную диспетчерскую службу Минлесхоза РБ 8 (347) 218-14-14.