«Норникель»: модернизация Усть-Хантайской ГЭС завершена на 100%

«Норникель»: модернизация Усть-Хантайской ГЭС завершена на 100%
«Норникель»: модернизация Усть-Хантайской ГЭС завершена на 100%
Вчера, 22:10ОбществоФото: фрагмент видео
Модернизация Усть-Хантайской гидроэлектростанции полностью завершена. Об этом рассказали в российской горно-металлургической компании «Норильский никель».

На сегодняшний день компания «Норникель» завершила обновление ГЭС, заменив все семь гидроагрегатов. Теперь в городе Снежногорске действует все та же ГЭС, но полностью модернизированная. При этом общая мощность объекта увеличилась на 70 мегаватт, пишут »Новые известия».

Сообщается, что масштабная программа по модернизации Усть-Хантайской ГЭС стартовала еще в 2014 году. Компания заменяла в год по одному агрегату. Так, итоговый объем затрат составил более 7,5 миллиарда рублей.

Завершив модернизацию гидроэлектростанции, компания «Норникель» решила одну из комплексных задач. В рамках проекта были не только обновлены гидроагрегаты, но и повышены мощности, коэффициент полезного действия, эффективность оборудования.

В компании отметили, что данная программа по обновлению ГЭС является одной из крупнейших в гидроэнергетике России. Модернизация направлена на реновацию собственных энергетических мощностей.

Как заметил глава Министерства энергетики России Николай Шульгинов, модернизация Усть-Хантайской ГЭС позволит увеличить мощность объекта и его надежность, а также способствует снижению углеродного следа из-за того, что гидроэнергия замещает выработку тепловых станций.

«Целью проекта является не только увеличение надежности, но и повышение КПД, обеспечение энергобезопасности в суровых климатических условиях Норильска и Таймырского полуострова в целом. Я хотел бы поблагодарить всех участников проекта и пожелать им успехов в реализации следующего проекта — модернизации Курейской ГЭС», — сообщил глава Минэнерго.

Отмечается, что оборудование, которое в прежние годы было установлено на Усть-Хантайской гидроэлектростанции, уже показало свою эффективность. Как рассказали эксперты, основным преимуществом новых гидротурбин является их более высокая надежность, которая достигается за счет радиально-осевого рабочего колеса. К тому же новые турбины значительно проще в эксплуатации.

Таким образом, после модернизации ГЭС общая мощность объекта составила 511 мегаватт, а максимальная выработка энергии — 2,4 миллиарда киловатт-часов в год.

Вице-президент — руководитель энергетического дивизиона «Норникеля» Евгений Федоров заметил, что обновленная гидроэлектростанция является одним из основных элементов существующей энергосистемы Таймыра.

«Завершая реконструкцию Усть-Хантайской ГЭС, компания не прекращает инвестиции в объекты энергетики. „Норникель“ приступил к модернизации другой гидроэлектростанции, Курейской, крупнейшей гидроэлектростанции в таймырской энергосистеме», — сообщил вице-президент.

Работы по обновлению Курейской гидроэлектростанции начнутся в 2023 году. Согласно программе модернизации, на объекте планируется заменить пять гидроагрегатов. Символическая эстафета на модернизацию Курейской ГЭС была передана на торжественной церемонии в Снежногорске.

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