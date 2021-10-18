«Норникель»: модернизация Усть-Хантайской ГЭС завершена на 100%

Отмечается, что оборудование, которое в прежние годы было установлено на Усть-Хантайской гидроэлектростанции, уже показало свою эффективность. Как рассказали эксперты, основным преимуществом новых гидротурбин является их более высокая надежность, которая достигается за счет радиально-осевого рабочего колеса. К тому же новые турбины значительно проще в эксплуатации.