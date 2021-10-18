Министр семьи Башкирии заявила о росте числа детей-инвалидов

На оперативном совещании в Правительстве Башкирии министр семьи, труда и социальной защиты республики Ленара Иванова сообщила об устойчивой тенденции росте числа детей-инвалидов.
-Инвалидность детского населения в Башкирии становится все более актуальной проблемой. За последние 5 лет в республике есть устойчивая тенденция роста числа детей-инвалидов, - Ленара Иванова.
Так, в Башкирии на 2021 год общее количество детей-инвалидов составляет 18,1 тысячи человек, что на одну тысячу больше в сравнении с прошлым 2020 годом. Известно также, что общее число инвалидов старше 18 лет в Башкирии составляет 241,6 тысячи. Данный показатель в сравнении с прошлым годом снизился.
Всего в Башкирии работают 5 реабилитационных центров для детей и подростков с ограниченными возможностями: в Уфе, в Нефтекамске, в Белорецке и в Курмертау.