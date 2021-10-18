Министр семьи Башкирии заявила о росте числа детей-инвалидов

Министр семьи Башкирии заявила о росте числа детей-инвалидов
Министр семьи Башкирии заявила о росте числа детей-инвалидов
Вчера, 12:47ОбществоЭлина СайфрановаФото: 1mediainvest.ru
По словам министра тенденция роста числа детей-инвалидов устойчивая. Так, в сравнении с прошлым голом данный показатель вырос на 1 тысячу.

На оперативном совещании в Правительстве Башкирии министр семьи, труда и социальной защиты республики Ленара Иванова сообщила об устойчивой тенденции росте числа детей-инвалидов.

-Инвалидность детского населения в Башкирии становится все более актуальной проблемой. За последние 5 лет в республике есть устойчивая тенденция роста числа детей-инвалидов, - Ленара Иванова.

Так, в Башкирии на 2021 год общее количество детей-инвалидов составляет 18,1 тысячи человек, что на одну тысячу больше в сравнении с прошлым 2020 годом. Известно также, что общее число инвалидов старше 18 лет в Башкирии составляет 241,6 тысячи. Данный показатель в сравнении с прошлым годом снизился.

Всего в Башкирии работают 5 реабилитационных центров для детей и подростков с ограниченными возможностями: в Уфе, в Нефтекамске, в Белорецке и в Курмертау.

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