Глава Башкирии заявил, что вакцинацию в регионе удалось сдвинуть с мертвой точки

Глава Башкирии заявил, что вакцинацию в регионе удалось сдвинуть с мертвой точки
Глава Башкирии заявил, что вакцинацию в регионе удалось сдвинуть с мертвой точки
Вчера, 12:21ОбществоИрина ДеревянчукФото: 1mediainvest
За прошедшее воскресенье, 17 октября, в Башкирии вакцинировали почти 6000 человек, а именно 5998.

На сегодняшнем оперативном совещании в правительстве Башкирии традиционно обсуждали не только эпидемиологическую обстановку, но и темпы вакцинации от коронавируса. Выслушав доклад министра здравоохранения Башкирии Максима Забелина, Радий Хабиров прокомментировал текущую ситуацию с темпами вакцинации в регионе. И оценил произошедшие изменения.

Мы действительно сдвинули ситуацию с такой довольно мертвой точки. у нас очень сильно упали темпы вакцинации в свое время. Сейчас, благодаря совместной работы она неплохо идет.Радий Хабиров

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