Глава Башкирии заявил, что вакцинацию в регионе удалось сдвинуть с мертвой точки

На сегодняшнем оперативном совещании в правительстве Башкирии традиционно обсуждали не только эпидемиологическую обстановку, но и темпы вакцинации от коронавируса. Выслушав доклад министра здравоохранения Башкирии Максима Забелина, Радий Хабиров прокомментировал текущую ситуацию с темпами вакцинации в регионе. И оценил произошедшие изменения.
Мы действительно сдвинули ситуацию с такой довольно мертвой точки. у нас очень сильно упали темпы вакцинации в свое время. Сейчас, благодаря совместной работы она неплохо идет.Радий Хабиров