Глава Башкирии прокомментировал жесткие задержания из-за коронавирусных ограничений

Глава Башкирии прокомментировал жесткие задержания из-за коронавирусных ограничений
Глава Башкирии прокомментировал жесткие задержания из-за коронавирусных ограничений
Вчера, 12:39ОбществоИрина ДеревянчукФото: 1mediainvest
Он назвал ситуации с задержанием нарушителей ограничений важными и подробно обсудил их.

На оперативном совещании в правительстве Башкирии Радий Хабиров уделили особое внимание нескольким инцидентам, которые активно обсуждаются как СМИ, так и пользователями соцсетей. Хабиров даже запросил справку от МВД о инцидентах.

Сначала глава Башкирии зачитал комментарий МВД о ситуации с 65-летней пенсионерке из Стерлитамака, которую сотрудники полиции тащили под руки. – Женщина пыталась проехать на междугородном автобусе, совершавшем рейс Кумертау- Уфа, без документов, подтверждающих, что она прошла вакцинацию. При этом она игнорировала неоднократные требования работников вокзала и правоохранителей покинуть автобус, тем самым задерживала отправление общественного транспорта, – зачитал Радий Хабиров и добавил, что с 12 октября проезд в междугородном транспорте запрещен без одного из ряда документов.

Соответственно да, ее пришлось препроводить в отделение полиции. А как поступать по другому?Радий Хабиров

Также внимание Радий Хабиров уделил и неоднозначному инциденту на Демском рынке, где сотрудник правоохранительных органов оседлал нарушителя введенных ограничений.

– В одном из торговых центров Демского района г. Уфы был замечен мужчина с признаками алкогольного опьянения. Он вёл себя неадекватно и агрессивно по отношению к окружающим. На требования сотрудника полиции о прекращении противоправного поведения мужчина не реагировал. В связи с чем, для дальнейшего разбирательства он был доставлен в отдел внутренних дел. Им оказался ранее судимый местный житель, 1963 г.р. От медицинского освидетельствования он отказался, – привел Радий Хабиров комментарий МВД по данному вопросу.

Я к чему я все это повторяю? Нам надо выдержать эту ситуацию. Да, какие-то люди будут провоцировать. Но перед нами стоит задача защитить подавляющее большинство людей и спасти их. Коллеги из МВД должны действовать в рамках их полномочий, что они и делают.Радий Хабиров

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