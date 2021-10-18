Глава Башкирии прокомментировал жесткие задержания из-за коронавирусных ограничений

– В одном из торговых центров Демского района г. Уфы был замечен мужчина с признаками алкогольного опьянения. Он вёл себя неадекватно и агрессивно по отношению к окружающим. На требования сотрудника полиции о прекращении противоправного поведения мужчина не реагировал. В связи с чем, для дальнейшего разбирательства он был доставлен в отдел внутренних дел. Им оказался ранее судимый местный житель, 1963 г.р. От медицинского освидетельствования он отказался, – привел Радий Хабиров комментарий МВД по данному вопросу.