ФСС: Жителям Приамурья оплатили около 135 тысяч листков нетрудоспособности

Отделение Фонда социального страхования (ФСС) в Приамурье с начала текущего года оплатило 21 000 больничных по уходу за больными детьми. Из них 17 000 — электронные листки нетрудоспособности.

В общей сложности в Приамурье оплатили в 2021 году уже свыше 135 тысяч больничных, пишут корреспонденты информационного портала vostokmedia.com. Пособия родителям по уходу за больными детьми суммарно превысили отметку в 130 миллионов. Жители Приамурья находились на больничных с детьми почти 190 000 дней. Из них мужчины — около 14 000 дней. В региональном отделении ФСС сообщили о том, что отцы берут в среднем всего около восьми процентов листков нетрудоспособности по уходу за детьми. Больничные по уходу за детьми в возрасте до восьми лет выплачивают гражданам РФ в 100-процентном размере от средней зарплаты гражданина, независимо от общего страхового стажа и от того, в каких условиях осуществлялось лечение — на стационаре либо амбулаторно. Новшество вступило в законную силу с 1 сентября 2021 г., напомнили представители ведомства. С момента начала действия новых правил ФСС выплатил уже около 700 пособий. Общая их сумма достигла трех миллионов рублей. С начала текущего года ФСС в Приамурье оплатил 19 000 больничных по уходу за детьми в возрасте до восьми лет на общую сумму в 118 миллионов. Специалисты ФСС напомнили, что после достижения ребенком восьмилетнего возраста пособие по уходу рассчитывают, принимая во внимание страховой стаж родителя, который открыл листок нетрудоспособности. Больничные листы по уходу за детьми членам семей могут выдавать и поочередно — для этого предусмотрены определенные сроки. Несколько граждан, желающих ухаживать за одним ребенком одновременно, на оформление больничных претендовать не вправе, подчеркнули в ведомстве. Периоды, на которые больничные оформляют матерям или иным лицам, ухаживающим за детьми, определяют врачи. В настоящее время в России нет каких-либо ограничений по сроку, на который матери необходимо освобождение от работы, пять или 15 дней. Решение о продлении листка нетрудоспособности на период свыше 15 дней принимают врачебные комиссии в медицинских учреждениях. Однако существуют предельные сроки оплаты. Они будут зависеть от двух факторов — это возраст ребенка и тяжесть его заболевания. Работающим лицам можно следить за назначениями и выплатами своих пособий, а также за данными электронного листка нетрудоспособности. Для этого предусмотрено специальное мобильное приложение. Оно называется «Социальный навигатор». Вся информация доступна также в личном кабинете получателя услуг ФСС на официальном сайте ведомства.

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