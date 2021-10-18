Фонд Росконгресс: В Москве завершился форум «Российская энергетическая неделя — 2021»

Фонд Росконгресс: В Москве завершился форум «Российская энергетическая неделя — 2021»
Фонд Росконгресс: В Москве завершился форум «Российская энергетическая неделя — 2021»
Вчера, 14:49ОбществоФото: rusenergyweek.com
В столице РФ закончилась «Российская энергетическая неделя — 2021». Это международная площадка, на которой обсуждаются ключевые аспекты развития мирового топливно-энергетического комплекса. В этом году в форуме приняли участие 2500 экспертов, представителей бизнеса и науки из 80 стран.

Организаторами форума выступили Минэнерго, Фонд Росконгресс и правительство Москвы. Ответственный секретарь оргкомитета РЭН, советник президента РФ Антон Кобяков сказал, форум разрастается и привлекает внимание главных игроков ТЭК, пишет newsnn.ru.

Основным событием энергетической недели стало пленарное заседание по теме «Мировая энергетика: трансформация для развития». В нем принял участие президент Российской Федерации. В своем выступлении он затронул наиболее актуальные проблемы развития ТЭК нашей страны. Это преодоление последствий коронавирусного кризиса, роль договоренностей ОПЕК+ в стабилизации нефтяного рынка, взаимодействие с импортерами российского сырья. Также Владимир Путин подчеркнул важность мировых климатических соглашений и мер по энергосбережению.

«Чтобы обеспечить энергетическую и экологическую безопасность планеты, нужны взвешенные, ответственные действия всех участников рынка, ориентированные на длительную перспективу в интересах устойчивого развития наших стран», — заявил Владимир Путин.

Во время сессии «Будущее традиционной энергетики: готов ли мир отказаться от углеводородов?» эксперты отметили, что у Российской Федерации есть стратегия энергоразвития. В ней обозначены меры по развитию и традиционной, и так называемой «чистой» энергетики.

Вице-премьер Александр Новак заявил, что людей волнует не только улучшение климата, но и наличие тепла и света в их жилищах. По его словам, цели должны быть не «хайповыми», а основанными на реальных расчетах. Для этого политикам необходимо сосредоточиться на взаимодействии с экспертами.

Климатическая повестка была не менее актуальной на РЭН. В ее рамках обсуждались принципы ESG, зеленые сертификаты, а также внедрение водородной энергетики. Часть сессий посвятили возобновляемым источникам энергии и цифровизации ТЭК.

По традиции в рамках энергетической недели прошло награждение лауреатов международной премии «Глобальная энергия». В этом году премии получили победители 2020 и 2021 годов — представители России, США, Италии и Греции. Во время вручения наград Новак подчеркнул, что научные открытия в энергетической сфере определяют дальнейшее развитие всей цивилизации.

Напомним, между холдингом 1MI и Фондом Росконгресс действует соглашение о сотрудничестве.

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