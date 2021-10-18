Бастрыкин поручил главе Следкома Башкирии разобраться в ситуации с расселением людей

По словам авторов, жильцам предлагают выкупить их квадратные метры, но дальнейшая судьба людей застройщиков не особо интересует. Тем более что получить за свое жилье они могут сумму не более 1,5 миллиона за квартиру. По мнению граждан в Уфе за эти деньги уже ничего кроме комнаты не купишь.Даже для того, чтобы найти жилье такой же квадратура, людям понадобиться около полумиллиона рублей.