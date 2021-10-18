Бастрыкин поручил главе Следкома Башкирии разобраться в ситуации с расселением людей

Как сообщается на сайте Следкома РФ, обращение жителей одного из уфимских районов заинтересовало главу федерального Следкома Александра Бастрыкина. В обращении люди просят не выбрасывать их на улицу и провести проверку законности условий их расселения. Речь идет о доме по улице Коммунаров, 13а.
«Мы опустились на новый уровень ущемления прав граждан. Теперь появилась новая схема расселения жилья, которую сейчас хочет применить застройщик» – сказано в обращении.
По словам авторов, жильцам предлагают выкупить их квадратные метры, но дальнейшая судьба людей застройщиков не особо интересует. Тем более что получить за свое жилье они могут сумму не более 1,5 миллиона за квартиру. По мнению граждан в Уфе за эти деньги уже ничего кроме комнаты не купишь.Даже для того, чтобы найти жилье такой же квадратура, людям понадобиться около полумиллиона рублей.
«То есть фактически, люди должны искать деньги, влазить в ипотеки, для того, чтобы купить себе хоть что нибудь подобное тому жилью, что было» – негодуют авторы обращения.
Также они (авторы) акцентируют внимание на то, что согласно стандартной процедуре, дома сначала должны быть признаны аварийными, и лишь после этого может начинаться процедура расселения. Деньги на эти цели выделяются из федерального бюджета.
– Складывается впечатление, что администрация города решила переложить свою ответственность по расселению, на плечи застройщика. А тот в свою очередь делает это как ему удобно и дешево, – полагают авторы и дополняют свою историю информацией о том, что уже обратились в Следком и прокуратуру..
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин еще вчера, 17 октября дал поручение руководителю СУ СК России по Республике Башкортостан Денису Чернятьеву рассмотреть обращение и представить доклад. Тем временем само исполнение поручений поставлено на контроль в центральном аппарате Следкома.
Напомним, это уже второе за октябрь 2021 года обращение уфимцев к Александру Бастрыкину. Также уфимцы просили федеральный Следком разобраться с отсутствием публичных слушаний по вопросу застройки определенных зон города, которые по большей части являются «зелеными» и относятся к рекреационным зонам.
Председатель федерального Следкома Александр Бастрыкин уже 8 октября отреагировал на обращение граждан и тут же поручил региональному главе СК Денису Чернятьеву тщательно изучить все доводы граждан и доложить о проведенных проверочных мероприятиях.