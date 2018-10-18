Власти России ужесточили закон о митингах

Речь идет о повышении штрафов за нарушение требований по предупреждению властей и населения об отказе от проведения митинга. Об этом 18 октября пишет газета «Известия».

Если чиновники посчитают, что организаторы публичного мероприятия собирают митинг без «конкретной цели», то людей станут штрафовать. Обычным гражданам придется расстаться с суммой от 5 000 до 20 000 рублей, должностные лица заплатят от 10 000 до 30 000 рублей, а юридические лица — от 20 000 до 100 000 рублей.

Изменения в Кодекс об административных правонарушениях депутаты Госдумы РФ внесли и приняли уже в первом чтении, вместе с проектом нового ограничительного закона. Теперь организаторы обязаны предупреждать чиновников и возможных участников не позднее чем за сутки до отмены акции.