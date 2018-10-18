В России проверят качество детского питания

Соответствующие мероприятия проходят по всей стране. Об этом 18 октября пишет газета «Известия».

В Роскачестве пояснили, что проверке подвергнутся сухие молочные смеси, предназначенные для грудничков в возрасте до шести месяцев. Продукты будут изучать на наличие в них различный примесей и растительных масел. Специалисты установят как добавки влияют на детский организм и не опасны ли они для здоровья. Исследованию подвергнутся и процессы происходящие с товаром во время его перевозки. Экспертов волнует не портится ли детское питание при транспортировке.

Всего в лабораторию отправят продукцию более 20 крупнейших производителей детского питания. Исследование проведут среди детских молочных смесей стоимостью от 200 до 1 500 рублей. Проверять продукты станут по трем направлениям — это соблюдение обязательных требований, ГОСТов и опережающих стандартов качества. Итоги анализа огласят в конце текущего года.

Детские молочные смеси исследуют на предмет содержания в них антибиотиков и консервантов. Будет проведен анализ микробиологической безопасности продукции, а также содержание в ней таурина, сахара и холестерина.