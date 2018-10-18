Скоростная трасса «Москва-Урал» может появиться до 2031 года

Вопрос строительства новых транспортных веток, которые должны соединить собой столицу России с Уралом уже рассматривается. Об этом 18 октября пишет газета «Известия».

После того как высокоскоростная железнодорожная магистраль (ВСМ) дойдет до Казани ее необходимо будет продлить до Уральской агломерации, сказал замглавы Минтранса.

Алафинов добавил, что власти еще не приняли окончательного решения о продлении ВСМ и ее конечной точки. Есть идеи проложить ВСМ от Казани до Челябинска или Екатеринбурга.

Пока же в России даже не завершили строительство скоростной железной дороги по маршруту Москва – Нижний Новгород – Казань, а также шоссе Москва–Казань. Комплексный план развития магистральной инфраструктуры в данном направлении планируют завершить до 2024 года.