Роспотребнадзор следит за отапливаемостью социальных учреждений

Внимание ведомства к данной проблеме обусловлено началом в России эпидемиологического сезона по гриппу и ОРВИ. Об этом пишет RNS.

На особый контроль поставлены учреждения временного и постоянного нахождения взрослых и детей. Следить станут за отапливаемостью помещений и соблюдением гигиенических нормативов. Компетентные органы проверят исправность отопительной системы, а также нагревательного и отопительного оборудования.

Объекты социальной инфраструктуры включают в себя образовательные и медицинские учреждения, организации социального обслуживания несовершеннолетних и людей преклонного возраста, детские дома и приюты, а также заведения, где проживают инвалиды.

Сейчас в России в социальных учреждениях действуют следующие температурные нормативы. Так в игровых залах детских садов температура воздуха должна составлять +21-23 градуса. В помещениях для сна должно быть не менее +19-20 градусов. В помещениях общеобразовательных заведений температурный норматив составляет от +18 до +24 градусов, а в палатах больниц – от +20 до +26 градусов.

В детских домах необходимо поддерживать температуру воздуха не ниже +20 градусов. В спальнях и комнатах отдыха соцучреждений для лиц преклонного возраста, людей с ограниченными возможностями нужно держать температуру на уровне +20-22 градусов.