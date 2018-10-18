Радий Хабиров не упустил возможности вспомнить спортивное прошлое и «потягать» гири
Врио главы Башкирии встретился со своим бывшим тренером по борьбе и пообщался с юными спортсменами.
Накануне, 17 октября, врио главы Башкирии Радий Хабиров совершил внеплановый визит в спортивную школу олимпийского резерва по спортивной борьбе в Уфе.
Как сообщили в пресс-службе региональной Федерации по спортивной борьбе, в спортшколе Радий Хабиров с большой радостью встретил своего бывшего тренера Александра Григорьева, а затем пообщался с юными воспитанниками.
Судя по всему, этот визит не был ранее запланирован, Радий Хабиров решил совершить его, когда узнал, что в Уфе работает его прежний спортивный наставник, благодаря которому он стал кандидатом в мастера спорта по классической борьбе.
Радий Фаритович в юности тренировался в спортивной школе города Ишимбая. Оказавшись в спортзале, он почти сразу решил вспомнить свое спортивное прошлое и для наглядности весьма непринужденно выполнил упражнение с гирями.
Кстати, 2 и 3 ноября в Уфе на стадионе «Динамо» пройдет XXXIII Всероссийский турнир по греко-римской борьбе памяти заслуженного тренера СССР В.А.Бормана. Его участниками станут свыше 100 сильнейших спортсменов страны.