Радий Хабиров не упустил возможности вспомнить спортивное прошлое и «потягать» гири

Накануне, 17 октября, врио главы Башкирии Радий Хабиров совершил внеплановый визит в спортивную школу олимпийского резерва по спортивной борьбе в Уфе.

Как сообщили в пресс-службе региональной Федерации по спортивной борьбе, в спортшколе Радий Хабиров с большой радостью встретил своего бывшего тренера Александра Григорьева, а затем пообщался с юными воспитанниками.

Судя по всему, этот визит не был ранее запланирован, Радий Хабиров решил совершить его, когда узнал, что в Уфе работает его прежний спортивный наставник, благодаря которому он стал кандидатом в мастера спорта по классической борьбе.

Радий Фаритович в юности тренировался в спортивной школе города Ишимбая. Оказавшись в спортзале, он почти сразу решил вспомнить свое спортивное прошлое и для наглядности весьма непринужденно выполнил упражнение с гирями.