На Останкинской телебашне погасили подсветку в память о погибших в Керчи

Огни выключены в знак траура по убитым в Керчи людям. Об этом пишет RNS.

Вчера днем в Керченском политехническом колледже звучали взрывы и выстрелы. По версии следствия, оружие и взрывчатку в учебное заведение принес один из студентов.

18-летний Владислав Росляков учился на четвертом курсе колледжа. По неустановленным пока причинам, он открыл огонь по учащимся и преподавателям техникума. После подозреваемый совершил самоубийство. Его труп нашли в одной из комнат колледжа.

Первоначально полицейские сообщили о 17 жертвах и порядка 50 пострадавших. Со временем число погибших возросло до 19 человек. На данный момент в медицинских учреждениях продолжают оставаться 37 раненых.