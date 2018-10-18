На Останкинской телебашне погасили подсветку в память о погибших в Керчи
С 20:00 среды по 20:00 четверга Останкинская телебашня лишится подсветки.
Огни выключены в знак траура по убитым в Керчи людям. Об этом пишет RNS.
Вчера днем в Керченском политехническом колледже звучали взрывы и выстрелы. По версии следствия, оружие и взрывчатку в учебное заведение принес один из студентов.
18-летний Владислав Росляков учился на четвертом курсе колледжа. По неустановленным пока причинам, он открыл огонь по учащимся и преподавателям техникума. После подозреваемый совершил самоубийство. Его труп нашли в одной из комнат колледжа.
Первоначально полицейские сообщили о 17 жертвах и порядка 50 пострадавших. Со временем число погибших возросло до 19 человек. На данный момент в медицинских учреждениях продолжают оставаться 37 раненых.
Сначала сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело по статье «Терроризм». Позже произошедшее охарактеризовали как «Убийство двух и более лиц общеопасным способом». Следствие продолжается.