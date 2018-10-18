Источник: В прокуратуре Башкирии проходят обыски, это помощь новому главе региона

Сначала издание Proufu.ru сообщило, что обыски могут быть связаны с расследованием уголовного дела в отношении экс-прокурора Советского района Уфы Рамиля Гарифуллина. Он был задержан сотрудниками УФСБ в сентябре после получения, как считает следствие, 5 миллионов рублей от депутата горсовета Уфы Вадима Рамазанова.

Позже интернет-портал добавил, что обыски прошли по месту работы и жительства начальника управления по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной деятельностью Александра Галицына. По версии источника издания, сотрудники прокуратуры могли принуждать чиновников минздрава Башкирии закупать препарат «Солирис» для орфанных больных у одной из фармкомпаний.

В пресс-службе следкома Башкирии сообщили, что не обладают информацией об обысках. В пресс-службе республиканского УФСБ не подтвердили, но и не опровергли эту информацию. Об этом сообщает «КоммерсантЪ-Уфа».

Источник Медиакорсети, знакомый с ситуацией, подтвердил информацию об обысках в прокуратуре. Он связал это с неким разговором, который состоялся в Москве перед назначением врио Башкирии Радия Хабирова. Якобы нового главу региона спросили, что может ему помешать эффективно работать в Башкирии. И тот высказался в том духе, что могут помешать некоторые сотрудники правоохранительных органов, которые «попали туда случайно».