В Уфе в эту субботу пройдет митинг в защиту лимонария

В субботу, 21 октября, у Дворца спорта состоится митинг в защиту уфимского лимонария. Его организует политическая партия "Зеленые". Через акцию протеста активисты планируют добиться добиться того, чтобы по факту захода на участок лимонария компании "СУ-10" было возбуждено уголовное дело.

- В ситуации должны разбираться компетентные органы, - отметила Руфина Шагапова, поясняя цели проведения митинга. - Непонятно, каким образом сменился владелец земельного участка - с Уфимского лесотехнического техникума на "СУ-10". Нужно найти ответ: изменение в документах это ошибка или нет? Что вообще произошло? И виновные должны быть привлечены к ответственности. Сейчас, конечно, идут суды, но где гарантия, что они встанут на сторону лимонария - уникальной территории! Я предлагала "СУ-10" решить вопрос в досудебном порядке, на что они сказали: "Это наш участок, и пусть лимонарий убирает свои грядки". На наш взгляд, решить проблему можно только посредством возбуждения уголовного дела. Через митинг мы хотим показать, что лимонарий - это никакие не грядки, а уникальный объект.