В Уфе «солнечные» дети высадят сосновую аллею

Молодые кедры и сосны появятся около театра «Нур».

В эту субботу, 21 октября, любой желающий может присоединиться к доброй и «солнечной» акции. Вблизи театра «Нур» уникальные дети с синдромом Дауна высадят аллею из кедров и сосен. Мероприятие организовано общественным благотворительным фондом «Чистая Уфа» при поддержке администрации Октябрьского района Уфы.

Отмечается, что основная цель акции – приспособить детей с инвалидностью к обществу. В акции может принять участие любой желающий. На мероприятии у каждого взрослого появится возможность найти себе маленького «солнечного» друга.