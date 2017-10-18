В Уфе обсудили создание лесопаркового зеленого пояса вокруг города

Сегодня в агентстве «Башинформ» прошли общественные слушания.

За круглым столом собрались депутаты Госсобрания Башкирии, представители ОНФ, Общественной палаты РБ, заинтересованных министерств и ведомств, администраций Уфы и Уфимского района, «Транснефти-Урала», Куйбышевской железной дороги, экологи.

Дело в том, что с 1 января 2017 года вступил в силу федеральный закон о лесопарковых зеленых поясах. Его принятие инициировали эксперты Общероссийского народного фронта (ОНФ). Благодаря новой законодательной норме вокруг российских городов появится особая зона с ограниченным режимом природопользования и иной хозяйственной деятельности, и лесные насаждения будут защищены от вырубок. Это позволит сохранить зеленые массивы и озеленить облик городов, считают инициаторы закона.

О том, как создать «зеленый щит» вокруг Уфы, и шел разговор на круглом столе.

Модератор дискуссии, председатель Общественного совета при минэкологии Расих Хамитов сразу предупредил, что создание зеленого пояса вокруг Уфы не предусматривает отчуждения земельных участков у собственников или арендаторов.

- Там вводится особый режим пользования, - сказал Расих Хамитов. – Он регламентируется приказом минприроды РФ № 214 от 2.05.2017.

Депутат Госсобрания РБ, руководитель группы общественного мониторинга по проблемам экологии и защиты леса ОНФ в РБ Загир Хакимов сразу предупредил, что проект республиканского закона пока только основа для обсуждения в парламенте.

- Доказывать, что «зеленый щит» нужен Уфе – думаю, не надо. Это всем понятно, - сказал Загир Хакимов. – Нужно законодательно защитить лесные насаждения вокруг Уфы. Такого закона пока нет. Да, предлагаемый законопроект не идеален. Мы решили идти маленькими шажками. И пока предлагаем начать с одного-двух участков возле Уфы, которые предлагаем включить в лесозащитный зеленый пояс вокруг Уфы.

Участникам круглого стола раздали карты, из которых стало ясно, что пока нет четких границ «зеленого щита» вокруг всего города, есть пока первый пилотный фрагмент такого зеленого пояса.

- Можно будет дальше расширять эту зону, - пояснил депутат. – Закон предусматривает вхождение водных и других ландшафтных объектов.

Развернувшаяся затем дискуссия скорее вызвала больше вопросов, чем ответов, порой риторических.

- А что будет дальше? Ну допустим, приняли закон, утвердили зеленый пояс, а кто будет потом им заниматься? Кто будет свалки незаконные убирать? – спрашивала депутат от партии «Зеленые» Руфина Шагапова от партии «Зеленые».