В Башкирии открылся бесплатный детский технопарк "Кванториум"

В Башкирии начал работу детский технопарк "Кванториум". Он будет работать на двух площадках в Уфе и одной в Благовещенске. Все занятия для детей здесь будут бесплатны.

- Не секрет, что сегодня на детской теме пытаются заработать, сделать бизнес, растрогав родительские сердца к тому, чтобы распахивались кошельки, и ресурсы направлялись на образование и воспитание детей. А здесь всё будет бесплатно, и это хорошо, - отметил Хамитов. - Но этого мало, потому что в этих стенах будет заниматься 400-500 ребятишек. Еще один подобный центр будет в Уфе – там 700-800 детей. И ещё один центр на 500 ребятишек в Благовещенске. Итого – примерно 1,5 тысячи ребят. Поэтому сейчас мы обсуждаем создание сети подобных классов в школах, техникумах, колледжах, университетах. Может быть, не всё сразу у нас получится, но первые 10-20 новых классов мы планируем открыть уже в этом году. В следующем – ещё 100, потом ещё. Таким образом, надо постараться охватить всю республику.