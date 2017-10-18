В Башкирии на этой неделе сохранится дождливая погода

Воздух прогреется до +10 градусов.

В Башкирии ближайшие дни будут дождливыми, следует из данных Башгидромета. Сегодня, 18 октября, местами ожидаются небольшие дожди. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный умеренный. Температура воздуха днем +6,+11°.