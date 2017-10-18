В Башкирии на этой неделе сохранится дождливая погода
18 октября, 08:26ОбществоФото: Кристина Дейнеко
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Воздух прогреется до +10 градусов.
В Башкирии ближайшие дни будут дождливыми, следует из данных Башгидромета. Сегодня, 18 октября, местами ожидаются небольшие дожди. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный умеренный. Температура воздуха днем +6,+11°.
В четверг, 19 октября, временами ожидаются дожди. Ветер юго-западный, западный умеренный, днем порывы до сильного. Температура воздуха ночью 0,+5°, днем +5,+10°.
В пятницу, 20 октября, местами также небольшие дожди. Ветер западный, северо-западный умеренный, ночью порывы до сильного. Температура воздуха ночью -1,+4°, днем +2,+7°.
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей