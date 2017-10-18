В Башкирии бывший глава сельсовета дал родственнице землю на 1,3 миллиона
Как следует из сообщения прокуратуры, чиновник выделил землю семи пайщикам, в том числе родственнице своего зятя Ильнура Юсупова. Тот в свою очередь ранее занимал должность заместителя начальника отдела по борьбе с преступлениями в сфере налогообложения в МВД по республике.
Впоследствии женщина оформила участок, кадастровой стоимостью свыше 1,3 млн рублей, в свою собственность и размежевала его на восемь частей. Сформированные участки она передарила третьим лицам. Из них более 5,8 га земли - дочери бывшего главы Дмитриевского сельсовета.
Между тем на участках, расположенных на границе села Дмитриевка, планировалась коттеджная застройка.
- В целях возврата муниципалитету незаконно предоставленного имущества прокуратура Уфимского района обратилась в суд с иском о признании сделки недействительной, - говорится в сообщении надзорного ведомства. - Кроме того, прокуратура республики направила материалы проверки в отношении указанного чиновника в следственные органы для решения вопроса о возбуждении уголовного дела по ч. 2 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями).