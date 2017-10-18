В Башкирии бывший глава сельсовета дал родственнице землю на 1,3 миллиона

Бывший глава Дмитриевского сельсовета Уфимского района Башкирии незаконно выделил 23 га сельхозугодий пайщикам, в числе которых была его родственница. Нарушение выявила прокуратура республики.

Как следует из сообщения прокуратуры, чиновник выделил землю семи пайщикам, в том числе родственнице своего зятя Ильнура Юсупова. Тот в свою очередь ранее занимал должность заместителя начальника отдела по борьбе с преступлениями в сфере налогообложения в МВД по республике.

Впоследствии женщина оформила участок, кадастровой стоимостью свыше 1,3 млн рублей, в свою собственность и размежевала его на восемь частей. Сформированные участки она передарила третьим лицам. Из них более 5,8 га земли - дочери бывшего главы Дмитриевского сельсовета.

Между тем на участках, расположенных на границе села Дмитриевка, планировалась коттеджная застройка.