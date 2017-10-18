Джордж Сорос пожертвовал 18 миллиардов “Открытому обществу”

Благотворительный фонд «Открытое общество», который внесен в список нежелательных организаций на территории России, получил от своего основателя Джорджа Сороса 18 миллиардов долларов.

Как сообщает издание Dni.ru, «Открытое общество» стал вторым по величине благотворительным фондом США. Деньги, которые инвестор передал в фонд, будет контролировать специально созданный инвестиционный комитет, руководителем которого является сам Сорос.