Джордж Сорос пожертвовал 18 миллиардов “Открытому обществу”
18 октября, 19:28Общество
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Благотворительный фонд «Открытое общество», который внесен в список нежелательных организаций на территории России, получил от своего основателя Джорджа Сороса 18 миллиардов долларов.
Как сообщает издание Dni.ru, «Открытое общество» стал вторым по величине благотворительным фондом США. Деньги, которые инвестор передал в фонд, будет контролировать специально созданный инвестиционный комитет, руководителем которого является сам Сорос.
В 2015 году генеральная прокуратура признала деятельность «Открытого общества» нежелательной на территории России. Причиной послужило финансирование фондом издания учебников, в которых якобы фальсифицировались события российской истории. Ранее в 2003 году институт перестал выдавать гранты и официально свернул свою деятельность в РФ. Поводом послужил скандал в СМИ, где его обвинили в формировании климата для “утечки мозгов” из России.
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