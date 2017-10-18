Анна Кузнецова: Трехлетнего Даниила не выселят после смерти его матери

Уполномоченный по правам ребенка в России опубликовала новость о том, что трехлетнего мальчика не выселят после смерти его матери в Шадринске.

- Друзья, на днях из соцсетей и в личных сообщениях поступила информация о выселении трехлетнего мальчика из квартиры после смерти его мамы, - поделилась в соцсети Уполномоченный по правам ребенка в России Анна Кузнецова. - Многие вступились за него. Мы связались с администрацией, иск отозвали. Администрация муниципального района Шадринска отозвала исковое заявление о выселении ребёнка из жилья, выданного его покойной маме как лицу из числа детей-сирот по договору соцнайма. Мальчика НИКТО больше НЕ ВЫПИСЫВАЕТ, и он останется жить в квартире. Поражает, конечно, порой эта «исполнительность»... Теперь забота о малыше ляжет на папины плечи, а мы обязательно поможем. Дело на контроле у руководства региона и нашего "детского" уполномоченного!

Напомним, эта история затронула тысячи неравнодушных россиян. Пару дней назад о трехлетнем Данииле из Шадринска рассказали журналисты телеканала НТВ. У мальчика, недавно потерявшего мать, чиновники через суд попытались отобрать квартиру.

Телесюжет НТВ "Безразличие в квадрате". Видео Видео: ntv.ru

Жилплощадь выделили его маме несколько лет назад по договору специализированного найма как сироте, а после ее трагической смерти в администрации решили вернуть жилье, невзирая на то, что у умершей хозяйки квартиры остался ребенок. И хотя по закону это было правильно (соглашение аннулировалось, несмотря на прописанного в квартире малыша), жители Шадринска Курганской области назвали это проявлением вопиющей несправедливости и бесчеловечности и встали на его защиту.