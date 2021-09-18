В Башкирии молодожены отправились на избирательный участок сразу после регистрации

Молодожены-избиратели в Альшеевском районе удивили и комиссию и других избирателей.

Новоиспеченная семейная пара из села Раевка Альшеевского района Башкирии отправилась голосовать прямиком из ЗАГСа. Фотография нарядных избирателей появилась в соцсетях и порядком удивила аудиторию настолько активной гражданской позицией.

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