Известная певица Клава Кока показала неожиданное фото Элвина Грея

Известная певица Клава Кока показала неожиданное фото Элвина Грея
Известная певица Клава Кока показала неожиданное фото Элвина Грея
Вчера, 12:50ОбществоИрина ДеревянчукФото: фото из соцсетей
После свадьбы Радика Юльякшина певица выложила у себя в соцсетях их совместные фото.

Радик Юльякшин, более известный как певец Элвин Грей и советник главы Башкирии по культуре вчера официально вступил в брак. Шумное торжество отгремело, в числе гостей торжества был весь республиканский бомонд и даже глава региона Радий Хабиров.

На празднике молодоженов выступала известная российская певица Клава Кока, которая поздним вечером опубликовала трогательные фото с женихом. На нем они изображены собственно Юльякшин и певица, но фото датировано 2014 годом. У своей аудитории певица спросила, узнали ли они кто изображен на фото.

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