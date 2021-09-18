27 сентября Уфу и Оренбург соединит скоростной электропоезд «Орлан»

Маршрут будет пролегать через крупные промышленные города Башкирии, такие как Стерлитамак, Мелеуз и Кумертау. Из Уфы до Оренбурга поезд будет следовать всего лишь 6 часов, в то время как дорога в Оренбург на автомобиле составляет не менее 7 часов. Известно, что на некоторый участках рельсовый автобус будет разгоняться до скорости 100 километров в час.