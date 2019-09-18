«ГазпромТрансгазУфа» провел маркетинговое исследование шоколада
Сегодня, 09:27ОбществоМарат ГареевФото: pixabay.com
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Исследование было проведено в рамках закупки новогодних подарков для детей.
Сюжеты: Эксклюзив
Уфимская компания национального достояния объявила конкурс на поставку сувенирной шоколадной продукции на сумму (максимальная стоимость контракта) 1,7 миллиона рублей. Согласно проекту госконтракта, речь идет о поставке новогодних подарков для детей сотрудников фирмы.
Конкурс проводится для субъектов малого предпринимательства. Так что ИП и другие представители малого и среднего бизнеса могут стать поставщиками по этому контракту: заявки принимаются до 7 октября текущего года.
Что интересно, маркетологи компании довольно серьезно подошли к вопросу выбора новогодних сладостей для детей: документация маркетингового исследования в составе конкурсной документации составляет внушительный «талмуд» на 29 страницах мелким десятым шрифтом.
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