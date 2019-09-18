«ГазпромТрансгазУфа» провел маркетинговое исследование шоколада

Уфимская компания национального достояния объявила конкурс на поставку сувенирной шоколадной продукции на сумму (максимальная стоимость контракта) 1,7 миллиона рублей . Согласно проекту госконтракта, речь идет о поставке новогодних подарков для детей сотрудников фирмы.

Конкурс проводится для субъектов малого предпринимательства. Так что ИП и другие представители малого и среднего бизнеса могут стать поставщиками по этому контракту: заявки принимаются до 7 октября текущего года.