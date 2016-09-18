Озвучены результаты экзит-полов на выборах в Башкирии
18 сентября 2016, 23:15Общество
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Данные озвучены в общественном пресс-центре.
Стали известны результаты экзит-полов, в ходе которых было опрошено более 12-ти тысяч избирателей в Башкирии.
Рузультаты опросов показали следующее:
«Единая Россия» -56 %,
КПРФ – 20 %,
ЛДПР – 8 %,
«Справедливая Россия» - 8%
Остальные партии – 6 %.
По данным экзит-пола ВЦИОМ, в Государственную Думу РФ проходят четыре партии: "Единая Россия" (44,5%), ЛДПР (15,3%), КПРФ (14,9%) и "Справедливая Россия" (8,1%).
Сделать МедиаКорСеть основным источником в Яндекс.Новости
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей