Фотофакт: В Кировском районе Уфы администрация продолжает работать

Медиакорсеть решила зафиксировать факт интенсивного труда исполнительной власти в период после закрытия избирательных участков.

По состоянию на 20.20 уфимского времени на всех этажах администрации Кировского района Уфы горел свет. Разумеется - день голосования, выборы. В здании расположена территориальная комиссия Кировского района, сейчас сюда начнут привозить мешки с бюллетенями протоколы с участковых избирательных комиссий.

Правда,в составе ТИК Кировского района Уфы состоит 11 человек, и вряд ли они занимают все эти кабинеты, в которых горят окна.