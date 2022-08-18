Земфира анонсировала новый концертный тур без России

Земфира анонсировала новый концертный тур без России
Земфира анонсировала новый концертный тур без России
Вчера, 15:40ОбществоАзамат НуховФото: Земфира/ VK.com
Гастроли по Израилю и странам Европы запланированы на осень этого года, сообщается на странице певицы в соцсетях

Новый гастрольный тур «Borderline Tour 2022» певицы из Уфы Земфиры стартует уже в октябре этого года. Об этом сообщается в официальной группе певицы VK.

География тура весьма обширна и включает в себя Кипр, Израиль, а также крупные европейские города, в числе которых Прага, Гамбург, Париж и Лондон. Продажа билетов стартует уже 22 августа.

Отметим, что ранее певица была внесена в списки нежелательных музыкантов на территории РФ — музыкальным промоутерам не рекомендует организовывать выступления артистов на своих площадках. Примечательно, что в списки также попали ещё несколько выходцев из Уфы — лидер группы ДДТ Юрий Шевчук, а также рэперы FACE* и Моргенштерн*.

По информации СМИ, певица вместе с подругой режиссёром Ренатой Литвиновой покинули территорию России несколькими месяцами ранее. Так, в июне этого года режиссёр выложила в соцсети фотографии Земфиры с кутюрного показа Balenciaga, прошедшего в Париже в рамках недели высокой моды. На фото в соцсетях певица позирует вместе с актрисой Николь Кидман и топ-моделью Беллой Хадид.

Земфира также продолжает свою творческую карьеру. В мае этого года певица выпустила клип на песню «Мясо», в качестве видеоряда к композиции были использованы рисунки Ренаты Литвиновой на антивоенную тематику.

* — внесен Минюстом РФ в список физических лиц, выполняющих функции иноагента.

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