«За рубеж зовут»: оштрафованный за дискредитацию ВС РФ Шевчук о дальнейшей карьере

О том, планируются ли в ближайшее время выступления группы на территории России и за рубежом Юрий Шевчук рассказал «Осторожно Media»

Лидер группы ДДТ Юрий Шевчук рассказал о том, планирует ли группа проведение концертов и гастролей в ближайшее время. Комментарий музыканта публикует «Осторожно Media». Так, по словам Шевчука, в настоящее время группа не может давать выступления на территории России из-за того, что ранее её внесли в список нежелательных. Напомним, ранее в сети появилась информация, что среди музыкальных промоутеров распространяется стоп-литов музыкантов, чьи выступления в России на данный момент нежелательны. В их число вошли сразу несколько выходцев из Уфы: Земфира, Юрия Шевчук, рэперы FACE* и Моргенштерн*. При этом Юрий Шевчук заявил, что не отступает от своих убеждений и продолжит и дальше говорить о происходящем «в песнях и на других платформах». На вопрос о том, планирует ли группа выступать за рубежом, солист ответил следующее: — Бог его знает, нужно играть и продвигать идеи мира в России, не дают, за рубеж зовут, думаем. Добра и мира. Напомним, в начале этой недели в Советском районном суде Уфы музыканту вынесли приговор по делу о дискредитации ВС РФ. Суд признал Юрия Шевчука виновным, а также обязал выплатить штраф в размере 50 тысяч рублей. Представитель Шевчука заявил о планах обжаловать приговор. В мае 2022 года музыкант в рамках концерта группы ДДТ в Уфе озвучил ряд пацифистских высказываний, что впоследствии спровоцировало широкий общественный резонанс, а также привлекло внимание правоохранительных органов. В отношении музыканта почти сразу после завершения выступления был составлен протокол. Сам музыкант рассказал о случившемся журналистке Катерине Гордеевой несколькими неделями ранее. Стоит отметить, что материалы дела Юрий Шевчука несколько раз были перенаправлены из суда Санкт-Петербурга обратно в Уфу. Сообщалось, что в ходе их изучения в суде были выявлены многочисленные недочёты. Также сам музыкант ходатайствовал о передаче дела из Уфы в Санкт-Петербург — по месту его жительства. Ходатайство было отклонено, рассмотрение дела и вынесение судебного решение состоялись в Уфе, однако Юрий Шевчук присутствовал на заседании посредством видеоконференцсвязи. * — внесен Минюстом РФ в список физических лиц, выполняющих функции иноагента.

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