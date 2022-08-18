В Уфе назвали причину появления химического запаха

Смог накрывает город. Об этом информирует «КП-Уфа».
Люди пожаловались в соцсетях главе республики. О зловонии сообщают жители ряда микрорайонов Уфы. Например, жительница Михайловки (Уфимский район) считает, что едкий запах похож на сероводород.
По словам женщины, в последнее время по ночам запах появляется и в Суровке. Она просит принять меры и измерить уровень выбросов вредных веществ в ночное время, чтобы выяснить, кто травит горожан.
Сотрудники министерства экологии Башкирии заявили, что качество атмосферного воздуха ухудшается с наступлением «неблагоприятных метеорологических условий». Всему виной накопление загрязняющих веществ. Другими словами, над Уфой стоит штиль. Ветер слабый, туман и инверсия, выбросы с химических заводов не уходят в верхние слои атмосферы.
В ведомстве назвали возможной причиной возникновения неприятного запаха выбросы предприятий нефтепереработки, нефтехимии и теплоэнергетики. Чиновники обещали проверить данные предприятия.