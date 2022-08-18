В Уфе врач тянул из полицейского 968 тысяч рублей взятки, пообещав 3 миллиона рублей

В Уфе врач тянул из полицейского 968 тысяч рублей взятки, пообещав 3 миллиона рублей
В Уфе врач тянул из полицейского 968 тысяч рублей взятки, пообещав 3 миллиона рублей
Вчера, 16:08ОбществоИрина ДеревянчукФото: 1MI
Однако полицейский решил не ввязываться в историю с передачей взятки и обратился в ФСБ, оперативники которой и задержали врача с поличным, сообщила пресс-служба СК по Башкирии.

Врач-хирург медико-санитарной части МВД по Башкирии предложил одному из проходящих и у него медкомиссию полицейских интересную сделку. Выявив у правоохранителя некие проблемы со здоровьем он предложил обернуть их немалой денежной выгодой, однако для этого требовалось совершить преступление, передать взятку размером без малого в 1 миллион рублей вышестоящему начальству, а именно ВВК (военно-врачебной комиссии).

Вложив во взятку миллион предполагалось получение 3 миллионов рублей — именно столько составляет единовременная выплата в случае повреждения здоровья на службе, которое исключает дальнейшую работу в органах правопорядка.

Но полицейский решил о предложении медика сообщить в ФСБ, сотрудники данного ведомства и задержали хирурга в момент получения денег. Известно, что доктор уже частично признал вину в содеянном. Ему уже предъявлено обвинение в посредничестве во взяточничестве в крупном размере. Также правоохранители сейчас ищут и других причастных к этой темной истории.

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