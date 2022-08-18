В Уфе эвакуировали посетителей еще одного торгового центра — «Звездный» в Сипайлово

В Уфе эвакуировали посетителей еще одного торгового центра — «Звездный» в Сипайлово
В Уфе эвакуировали посетителей еще одного торгового центра — «Звездный» в Сипайлово
Вчера, 19:08ОбществоИрина ДеревянчукФото: Mkset
Об очередной эвакуации Mkset сообщают очевидцы с места событий 18 августа.

В Уфе прямо сейчас, около 19:00 эвакуируют ТЦ «Звездный» в Сипайлово. На место прибыл пожарный расчет, внутрь здания заходят пожарные, всех посетителей вывели на улицу. По уточненным данным на место приехало шесть пожарных расчетов, устанавливают пожарные гидранты. При этом дыма или каких-либо других признаков пожара, по словам очевидцев, не наблюдается.

Напомним, сегодня по Уфе прошла волна эвакуаций, к счастью все они не имели под собой какой-то действительно опасной подоплеки, во всяком случае правоохранители не сообщали ни о каких угрозах. Эвакуировали сегодня днем ряд уфимских торговых центров и больницу № 5.

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