В Уфе прямо сейчас, около 19:00 эвакуируют ТЦ «Звездный» в Сипайлово. На место прибыл пожарный расчет, внутрь здания заходят пожарные, всех посетителей вывели на улицу. По уточненным данным на место приехало шесть пожарных расчетов, устанавливают пожарные гидранты. При этом дыма или каких-либо других признаков пожара, по словам очевидцев, не наблюдается.