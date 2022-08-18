В одном из городов Башкирии при роддоме начали строительство вертолетной площадки

В одном из городов Башкирии при роддоме начали строительство вертолетной площадки
В одном из городов Башкирии при роддоме начали строительство вертолетной площадки
Вчера, 18:05ОбществоИрина ДеревянчукФото: 1MI
Как показывает практика эвакуация пациентов санитарной авиации нужна, для этого за Нефтекамским роддомом и начали возводить площадку под вертолет, сообщили в пресс-службе Минздрава Башкирии 18 августа.

Администрация городского округа Нефтекамска, депутатский корпус и местные предприниматели начали совместную работу по строительству вертолетной площадки на территории роддома в Нефтекамске. Главный врач медучреждения Мурад Авзалов подчеркивает, что проект масштабный и реализация его не будет мгновенной, так как финансирование роддома в первую очередь направляется на лечебно-диагностическую работу.

В тоже время на будущей вертолетной площадке уже провели подготовительные работы — вырубку старых деревьев и подготовка основания под нее. Также уже в процессе подготовки сейчас проектно-сметная документация по строительству будущей площадки.

Напомним, в Башкирии санитарная авиация задействуется при необходимости транспортировать пациентов в Уфу за более высокотехнологичной медпомощью или же в случае, если в том или ином районе нет необходимых в конкретном случае узких специалистов или же ресурсов для необходимых пациенту медицинских манипуляций.

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