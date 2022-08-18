В Иркутске самолёт произвел экстренную посадку из-за отказа двигателя

Пресс-служба аэропорта сообщила, что экстренная посадка была произведена после 35 минут полёта, пишет iz.ru.
В сообщении также говорится, что на борту были 45 пассажиров и 4 члена экипажа, никто из них не пострадал.
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