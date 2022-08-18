В Бирске мать морила детей голодом и ее старший сын вынужден был добывать еду братьям

Теперь многодетную мать суд приговорил к уголовному штрафу, однако не лишил родительских прав на детей, сообщила пресс-служба ФССП по Башкирии 18 августа.

Многодетная мать четверых сыновей из Башкирского города Бирск получила судимость и уголовный штраф за то, что морила своих детей голодом и холодом, не одевала их, и даже не присматривала за ними. Женщина не работала и детям было нечего есть. Не умерли с голода дети лишь благодаря старшему сыну женщины, он собирал в лесу грибы и ягоды, продавал собранное на рынке и покупал братьям провиант. — Все четверо систематически ходили в обносках, не соответствующих их возрасту, жили в холодном помещении — сообщили судебные приставы. За все вышеуказанные деяния, которые суд квалифицировал как ст. 156 УК РФ «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего» и приговорил женщину к уголовному штрафу. Приставы с использованием навыков тонких психологов смогли убедить женщину исполнить наказание назначенное судом во избежание еще более тяжких санкций со стороны государства. Известно, что судебные приставы смогли уговорить многодетную мать не только заплатить уголовный штраф, но и трудоустроиться и должным образом воспитывать своих сыновей.

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