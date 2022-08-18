«Одна земля и асфальт»: жители ужаснулись новым «Башкирским двориком»

Жительница Кумертау Анна Ефимова опубликовала в социальных сетях недовольство тем какой «башкирский дворик» получился у них во дворе на улице Окружной. Автор полагает, что дети их дома как ходили играть на детские площадки в соседние дворы так и будут ходить, ведь в их облагороженном дворе «Качалка, вертолёт и качели, и на этом хватит. И 4 тренажёра».