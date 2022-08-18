«Одна земля и асфальт»: жители ужаснулись новым «Башкирским двориком»

«Одна земля и асфальт»: жители ужаснулись новым «Башкирским двориком»
«Одна земля и асфальт»: жители ужаснулись новым «Башкирским двориком»
Вчера, 21:20ОбществоИрина ДеревянчукФото: vk.com КУМЕРТАУ24
Жители Кумертау удивились ряду несоответствий итогового результата и паспорта объекта, о чем рассказали в соцсетях 18 августа.

Жительница Кумертау Анна Ефимова опубликовала в социальных сетях недовольство тем какой «башкирский дворик» получился у них во дворе на улице Окружной. Автор полагает, что дети их дома как ходили играть на детские площадки в соседние дворы так и будут ходить, ведь в их облагороженном дворе «Качалка, вертолёт и качели, и на этом хватит. И 4 тренажёра».

Фото:Анна Ефимова

Женщина недоумевает как на многоквартирный дом в 100 квартир с большим количеством проживающих детей двор выделили такую небольшую детскую площадку, при том, что в паспорте объекта значится не что иное как игровой комплекс Фантазия 5451, однако по словам местной жительницы то, что установлено в их дворе не имеет ничего общего с Фантазией 5451.

Фото:Анна Ефимова

Олег Фролов, Вы приходили смотрели, Вы считаете что это Вы нам сделали площадку. Радий Хабиров, наши дети как бегали по другим дворам так и бегают.Анна Ефимова

В данном посте женщина также отметила мэра города и главу республики.

В своем гневном обращении Анна Ефимова сообщила и о том, что также обращалась к мэру города Кумертау Олегу Фролову с просьбой положить во дворе искусственные неровности, но по ее словам мэр «прочёл и тишина, машины во двор залетают, а дети по дороге катаются, потому что играть негде».

Фото:Анна Ефимова

Тем временем во вторник оперативное совещание правительства Башкирии в ЦУРе перешло в закрытый от посторонних глаз формат именно при обсуждении программы «Башкирский дворик».

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