«Пожалели два бревна»: в доме одинокой бабушки из Башкирии все-таки рухнула крыша

— Пришел я к Валентине в дом — большие дыры в печке, потолок обвалился, дров нет, я помог, точнее, попросил товарища, потому что сам только переболел коронавирусом. Но тут новый поворот — пенсию в декабре и ноябре ей не дали, потому что нет документов. Мы удивились тогда, до этого больше 10 лет давали, а тут не стали. Оказалось, паспорта у нее нет, а его и правда нет, тоже с горем пополам разобрались через два месяца, не знаю, я расцениваю это как психологическое давление на бабушку, — говорит Азат Хабибуллин