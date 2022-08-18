Оргкомитет празднования Дня республики подробно раскрыл торжественную программу в Уфе

Оргкомитет празднования Дня республики подробно раскрыл торжественную программу в Уфе
Оргкомитет празднования Дня республики подробно раскрыл торжественную программу в Уфе
Вчера, 14:36ОбществоИрина ДеревянчукФото: 1MI
Основные торжества сконцентрируются в Уфе, но большинство из них на всю республику будут транслировать по местному телевидению, со ссылкой на оргкомитет празднования Дня республики сообщило ИА «Башинформ» 17 августа.

Уже официально озвучена информация о том что в День республики 11 октября состоится торжественное открытие памятника генералу Минигали Шаймуратову на Советской площади в Уфе. Это событие станет ключевым мероприятием намеченным на 11 октября. Там же на Советской площади пройдет финал всероссийского фестиваля патриотической песни «Время героев», а также концерт «Рожденные для бессмертной славы», все мероприятия которые пройдут на Советской площади будут транслироваться по республиканскому телевидению.

Праздничные мероприятия разумеется пройдут не только на Советской площади, но и на всех знаковых площадках города. Это парки «Кашкадан» и «Первомайский» и площадь перед Русдрамтеатром на Горсовете. На всех вышеуказанных площадках гости смогут в прямом эфире наблюдать за происходящим на Советской площади, а именно концерта и лазерного шоу. А вот праздничный салют состоится на площади перед Горсоветом в 22 часа.

В День республики намечено и торжественное открытие Демского парка после его реконструкции.

Как уже сообщал Mkset вчера по всей Башкирии будут организованы сельхозярмарки, уместно будет повторить и информацию о том, что все гуляния будут проходить с учетом коронавирусных ограничений.

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