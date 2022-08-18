Очередная волна эвакуаций, «золотые» сборы в школу и раскрытие причины зловония в Уфе

Все самые важные и интересные новости Уфы и Башкирии от Mkset которые произошли 18 августа.

Пока санкции не дают достроить школу в Инорсе межвузовскому кампусу в Уфе они нипочем. Сегодня стало известно о том, что строительство межвузовского кампуса в Уфе начнут уже в этом году. Заявка на участие в отборе инвестпроектов уже готова, а проектировать объекты обещают начать уже в 2022 году. Однако ломать не строить. Очередной вандал отметился в Стерлитамаке. Всего две недели назад, к Дню ВДВ в городе установили памятник воинам-десантникам. Кто же так обозлился на каменного воина-десантника и как смог содрать каменное покрытие с его автомата предстоит выяснить полиции. Тем временем Уфу сегодня сотрясла волна эвакуаций, но не только из торговых центров. Была эвакуирована и городская больница № 5. Основная волна к счастью тренировочных (или же ложных, компетентные органы не комментировали причину) эвакуаций прошла днем. Около 19 часов вечера «особняком» был эвакуирован ТЦ «Звездный» в Сипайлово. Наконец-то власти раскрыли причину вони с завидной регулярностью накрывающей Уфу. «Виновник» периодически накрывающей не только северные районы, соседствующие с промзоной, но и центр города удивил всех. Кто же он — читайте здесь. Подарки на 2,4 миллиона рублей в студию! Власти Башкирии закупили подарочных наборов с сувенирной (в том числе и съедобной) продукцией. Цены не щадят никого, в прошлом году власти на сувенирчики и гостинчики потратили на 800 тысяч рублей меньше. Но это еще что. За тем как подорожали сборы в школу первоклассника вообще ни один взрывной рост цен не угонится. И снова в эфире гендерное неравенство. Сборы мальчиков для жителей Башкирии стали самыми дорогими в Приволжском федеральном округе, при этом они существенно дешевле сборов девочки. Странная школьная арифметика вот здесь.

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