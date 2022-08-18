На сборы мальчика-первоклассника родители Башкирии потратят больше всех денег в ПФО

И речь лишь о минимальном наборе, во сколько обойдутся родителям первоклассников сборы в школу и как они отличаются от прошлого года подсчитали аналитики Башстата 18 августа.

В ожидании начала нового учебного года опытные родители запасаются не только канцелярией и одеждой для школьников, но и успокоительными средствами. Помимо взрывного роста цен буквально на все, что необходимо купить школьнику к началу нового учебного года, в этом году россияне не получат 10 000 рублей к школе, которыми власти в 2020 и 2021 году баловали граждан. Несмотря ни на что, в том числе и на экономическую ситуацию, которая у некоторых серьезно ухудшилась, детям в школу необходимо собираться «по последнему слову техники». Иначе как объяснить, что собрать мальчика-первоклассника в школу, родителям в среднем обойдется в 22,8 тысячи рублей, сборы же девочки в первый класс обойдутся в 27,6 тысяч рублей. Сборы мальчиков стали дороже на 18%, девочек — на 15%. Фото: скриншот пресс-выпуска Башстата Фото: скриншот пресс-выпуска Башстата Подорожали и традиционные подарки и знаки внимания для учителей. Так букет из пяти цветов за год подорожал на 8,9%, его стоимость составила в среднем718 руб. Уместно будет заметить, что у жителей Уфы и Башкирии есть возможность совершить всем классом благое дело поучаствовав в благотворительной акции «Дети вместо цветов» от уфимского хосписа. Суть ее проста — весь класс дарит учителю один букет от всех, а все сэкономленные средства направляет на помощь подопечным уфимского хосписа. Подробности акции есть на сайте уфимского хосписа. Возвращаясь к изначальной теме заметки отметим, что Башкирия входит в антирейтинг регионов ПФО с самым дорогим набором первоклассника. По цене набора для мальчиков Башкирия занимает в Приволжском федеральном округе первое место, по стоимости набора для девочек — почетное третье.

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