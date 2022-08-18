На дорогах Башкирии пройдут массовые проверки водителей

Так, ранее были озвучены данные о количестве смертельных инцидентов на трассе. Только в 2022 году на трассе в различных инцидентах погибло 15 человек. Всего же с 2017 года ДТП здесь унесли жизни 91 человека. Сообщается, что в настоящее время на печально известной автодороге функционируют 20 камер фотовидеонаблюдения.